Россия может усилить безопасность энергообъектов из-за атак на Saudi Aramco

Москва, 16 сентября. Россия может усилить безопасность энергетических объектов из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на саудовскую нефтяную компанию Saudi Aramco. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Министр подчеркнул, что в России существует закон о безопасности объектов ТЭК, в соответствии с которым предпринимаются необходимые меры по защите.

«Такие ситуации, как атака на объекты Саудовской Аравии, требуют еще раз провести оценку текущей ситуации. <…> В принципе, эта работа ведется в постоянном режиме, но надо понимать и учитывать сложившуюся ситуацию», — сказал Новак.

Также глава Минэнерго отметил, что атака на Saudi Aramco, являющуюся крупнейшей мировой компанией по объемам добычи нефти, влияет на энергобезопасность по всему миру. Новак подчеркнул, что подобных случаев происходить не должно.

Напомним, в ночь на 14 сентября десять беспилотников атаковали объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. В результате на заводах компании вспыхнули пожары. Нападение привело к тому, что добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась почти в два раза, передает НСН. Власти королевства планируют восстановить добычу на треть к вечеру 16 сентября. Из-за сокращения поставок из Саудовской Аравии на биржах поднялись мировые цены на нефть, сообщает «ФедералПресс».

Ответственность за нападение на Saudi Aramco взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаках Иран, передает Infox.ru. В Тегеране отвергли обвинения Вашингтона и назвали их безосновательными.