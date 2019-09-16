Удар хуситов по саудовской «нефтянке» может принести выгоду России

Последствия субботней атаки на объекты инфраструктуры Королевства Саудовская Аравия (КСА) продолжают лихорадить ситуацию на Ближнем Востоке. Ответственность за эту атаку взяли на себя йеменские повстанцы — хуситы.

Кто это такие и почему они воюют с Саудовской Аравией? Какие последствия может иметь атака хуситами саудовской «нефтянки»?

Постараемся ответить на эти вопросы и, для начала, совершим небольшую экскурсию в историю Йемена.

Восток — дело тонкое

Итак, Йемен. Сначала, если отвлечься от парадигмы товарища Сухова «Восток — дело тонкое», все было просто и понятно. Жили-были по соседству два ближневосточных государства — два Йемена, Северный (главный город Сана) и Южный (главный город, он же главный порт страны, — Аден). И там, и там большинство населения было мусульманским, но только север населяли шииты, а юг — сунниты. Вследствие чего Северный Йемен и Южный Йемен жили как кошка с собакой и лишь в 1990-м смогли объединиться в единое государство, Республику Йемен.

Счастье единения оказалось коротким. Уже в 1994 году юг провозгласил создание независимой Демократической Республики Йемен со столицей в Адене (не путать с просто Республикой Йемен, чьей столицей считалась Сана). Однако долго радоваться сепаратистам не пришлось — северойеменская армия быстро восстановила контроль над Аденом, и местное стремление к независимости иссякло. В таком состоянии Республика Йемен (не путать с усмиренной сепаратистской Демократической Республикой Йемен) дожила до 2009 года, когда уже шиитам на севере захотелось самостоятельности. Настал черед суннитам с юга, при помощи братьев по вере из Саудовской Аравии, доказывать Сане, что раскол государства — не лучшая идея. В ходе всех этих шиитско-суннитских разборок в Йемене как-то неожиданно «самозародились» суннитские ячейки «Аль-Каиды»1 (организация запрещена на территории РФ).

На них мало кто обращал внимания, пока 14 января 2010 года президент страны Али Абдалла Салех (шиит) не объявил «Аль-Каиде» войну. ВВС Йемена и беспилотники США начали охоту за террористами. В ответ те через пару месяцев войны захватили несколько городов в провинции Абьян на юго-востоке страны, в чем им оказали негласную, но действенную поддержку сунниты. Мотив последних был прост: «Враг моего врага — мой друг». А поскольку сидящий в Сане и воюющий с «Аль-Каидой» глава государства был шиитом, значит… Значит, на суннитском юге «Аль-Каиду» ожидали хлеб-соль и добровольные помощники.

Конечно, Вашингтон, как «главный мировой борец с терроризмом», помогал Салеху в войне с «Аль-Каидой», но не сильно. Потому что симпатии многих суннитов Йемена были на стороне террористов, а, в свою очередь, йеменских суннитов активно поддерживал суннитский режим Саудовской Аравии — важнейший союзник Штатов на Аравийском полуострове. При этом йеменским шиитам активно симпатизировали шииты Ирана, который, по мнению Белого дома, являлся главным средоточием зла во вселенной (если, конечно, не считать РФ, КНР и КНДР). Что опять же заставляло Америку не особо напрягаться в оказании действенной помощи администрации Салеха, воюющей с «Аль-Каидой», — ведь, как мы помним, Салех был шиитом. Это, правда, не мешало США с большой помпой бомбить ту же «Аль-Каиду» где-нибудь еще, кроме Йемена.

В 2011 году Йемен угодил под революционный каток Арабской весны. Это резко обострило шиитско-суннитские противоречия в стране, заодно заставив подать в отставку Али Абдаллу Салеха. Новым президентом стал суннит Абд Раббо Мансур Хади. Юг Йемена и «Аль-Каида» ликовали (операции США против последней в Йемене, кстати, прекратились как по волшебству). Саудовская Аравия и США покровительственно улыбались. Ну а йеменские шииты, поглядев на это, деятельно приступили к формированию повстанческих отрядов. Бойцы, вступившие в них, стали именовать себя хуситами — в честь своего лидера, имама Хусейна Бадруддина аль-Хуси.

В январе 2015-го хуситы, объединенные организацией «Ансар Аллах», с боями вошли в Сану и потребовали смещения президента-суннита Хади, а также отставки его просаудовского и проамериканского кабинета. Хади бежал из страны, в которой с новой силой забурлил котел гражданской войны.

В феврале хуситы, возглавляемые к тому времени главой Революционного комитета Мухаммедом Али аль-Хуси, под девизом «Есть у революции начало, нет у революции конца!» добрались уже до Адена, когда… Когда во всю эту йеменскую заварушку решила влезть коалиция стран Персидского залива во главе с саудитами. Последним, при логистической и разведывательной поддержке США, не терпелось вернуть власть в Сане президенту-сунниту. Отсутствие мандата ООН на какие-либо силовые операции ни саудитов, ни их союзников, включая американцев, почему-то не взволновало.

Как всегда, сначала все шло по плану. Янки предоставляли «аравийской» коалиции снимки с беспилотников и разведспутников, британцы им же передавали высокоточные боеприпасы класса «воздух-земля», а саудиты и Ко по американскому целеуказанию бомбили хуситов британскими боеприпасами. Однако такая «игра в одни ворота» хуситов не устроила — они стали огрызаться. С учетом того, что, в отличие от воителей коалиции стран Персидского залива, реального боевого опыта у хуситов был вагон и маленькая тележка, блицкриг саудитов забуксовал. Когда же в активную «игру» на йеменском поле вступил поддерживающих своих прокси Иран с его Корпусом Стражи Исламской революции, саудовский блицкриг провалился окончательно. Сбивая самолеты и вертолеты коалиции, сжигая саудовские танки и БМП, атакуя саудовские базы, отступая и переходя в контратаки, хуситы продолжали упрямо держаться. И не просто держаться, но и наносить «удары возмездия» по территории КСА.

«Случился сердечный приступ!»

Новой главой этой драматической истории стали события в ночь с 13 на 14 сентября 2019 года, когда атаке с воздуха подверглись объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Company (она же — Saudi Aramco. Между прочим — крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов).

Часто СМИ при этом добавляют слово «внезапной». Но мы этого делать не станем. Попытки оппонентов Эр-Рияда нанести ущерб «нефтянке» саудитов, являющейся краеугольным камнем благосостояния королевства, фиксировались и ранее. Например, можно вспомнить действия хуситов против объектов Saudi Aramco в провинциях Джизан и Асир на юго-западе Саудовской Аравии, а также атаки распределительных станций и нефтепроводов в пустыне центральных районов королевства. В общем, о какой внезапности очередного удара говорить не приходится. Скорее эпитет «внезапный» в данном случае применим не к факту самой атаки, а к достигнутым в ходе нее результатам.

Первой целью в роковую ночь явился нефтеперерабатывающий завод в районе Абкайк, расположенный в 60 км к юго-западу от Дахрана в восточной части Саудовской Аравии. Второй целью стало второе по величине нефтяное месторождение королевства Хурайс. Согласно заявлению пресс-секретаря вооруженных сил хуситов Яхья Серая, удар наносился десятью беспилотниками-камикадзе, чье наведение координировалось агентурой хуситов, действующей на территории КСА.

То, что атака с воздуха в этот раз достигла своей цели, стало понятно, когда в социальные сети 14 сентября хлынул поток фотографий и видеороликов, запечатлевших огненный смерч над саудовскими НПЗ. Сделать вид, что ничего не произошло, в Эр-Рияде при всем желании уже не могли. Поэтому после рассвета представитель МВД КСА, пусть и в крайне лаконичной форме, но все же признал факт успешной воздушной атаки: «В 04:00 утра (01:00 по Гринвичу) службы промышленной безопасности [компании] Aramco начали бороться с пожарами на двух своих объектах в Абкайке и Хурайсе, [возникших] в результате [атак] беспилотных летательных аппаратов». Впрочем, поторопились добавить в МВД КСА, беспокоиться не о чем — пожары уже «локализованы» и «ситуация под контролем».

Понятно, что этим заявлением официальные лица королевства хотели не только сохранить лицо, но и как-то ситуацию «спустить на тормозах». Честно скажем, что на фоне продолжающих фиксироваться даже из космоса столбов дыма над Абкайком и Хурайсе, эта попытка заранее была обречена на фиаско. Так и произошло. К полудню 14 сентября степень повреждения объектов Хурайса оставалась неизвестной, что с лихвой компенсировалось информацией о бедственном положении НПЗ Абкайка.

На самом деле использование термина «НПЗ» по отношению к этому громадному предприятию не совсем корректно. Нефтеперерабатывающий комплекс в Абкайке специализируется на стабилизации (очистке) нефти и является, по уверениям саудитов, крупнейшим предприятием такого рода не только в КСА, но и в мире. Через упомянутый нефтеперерабатывающий комплекс проходило до 2/3 всей добываемой в Саудовской Аравии нефти. В результате атаки 14 сентября значительная часть производственных мощностей комплекса пострадала и Абкайк, фигурально выражаясь, встал.

«Абкайк является сердцем [нефтяной] системы, и там случился сердечный приступ!», — так прокомментировал случившееся наблюдатель в ОПЕК и консультант аналитического издания IHS Markit Роджер Дайван. Другие специалисты сообщили, что случившееся 14 сентября 2019 года можно считать самым мощным ударом по «нефтянке» Саудовской Аравии за последние десять лет.

Вечером 14 сентября министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман объявил, что «взрывы привели к прекращению поставок сырой нефти в объеме 5,7 млн баррелей, что соответствует около 50% добычи компании [Saudi Aramco]». Кроме того, теракт привел также к прекращению производства попутного газа в объеме около 2 млрд куб. футов в сутки, который используется для производства 700 тыс. баррелей сжиженного природного газа, что наполовину сократит запасы этана и СПГ».

Этим перечень последствий взрывов и пожаров на объектах Saudi Aramco, разумеется, не закончился.

Первоначально саудиты клялись, что смогут восстановить в полном объеме работу всех атакованных хуситами объектов буквально за считанные дни. Но уже в воскресенье телеканал Al Jazeera уточнил — для «реанимации» саудовской «нефтянки» понадобятся не дни, а недели. И что «вот прямо сейчас» Saudi Aramco готова восполнить не более 40% от утраченных объемов поставок сырой нефти.

Тем временем фондовый рынок Саудовской Аравии упал на 2,3%. Фондовые биржи ОАЭ и Кувейта на атаку хуситов тоже отреагировали негативно.

Опрошенные агентством Reuters аналитики рынка сообщили, что после событий 14 сентября цены на нефть могут вырасти на $5-10 за баррель. Мало того, если саудиты в кратчайший период не восстановят функционирование объектов своей нефтеперерабатывающей инфраструктуры, то цена за баррель нефти может подскочить и до $100.

В который раз закономерно возникли вопросы в отношении боеспособности Вооруженных сил королевства. Уж слишком парадоксально выглядит ситуация, когда Саудовская Аравия занимает третье место в мире по военным расходам после США и КНР, пытается бороться за региональное лидерство с Ираном, но при этом не может справиться с «повстанцами в сандальях» — хуситами и оградить критически важные объекты от атак на собственной территории.

Подытожим — 14 сентября КСА понесло тяжелейшие финансовые и репутационные потери. Помочь хотя бы частично скрасить их горечь Эр-Рияду могло только полное возложение вины за случившееся на Тегеран. Организацией чего, собственно, саудиты немедленно и занялись.

В пользу российского производителя

В Эр-Рияде предпочли не заметить оговорку хуситов про агентов, действовавших на территории КСА. Вместо этого саудиты начали трубить о том, что главным виновником случившегося стал Тегеран, осуществляющий военно-техническую поддержку хуситов. Мол, без иранской помощи организовать и реализовать эффективный удар по саудовской «нефтянке» хуситы бы не смогли.

Заявления об этом стали звучать еще громче после появления фотографий обломков крылатых ракет, якобы обнаруженных в Хурайсе и Абкайке. Исходя из этих фотографий, можно было сделать вывод о том, что в атаке 14 сентября были задействованы крылатые ракеты Quds. Не так давно в июле сего года такие ракеты хуситы демонстрировали в качестве очередного достижения собственного военпрома. По мнению западных экспертов, за появлением у хуситов КР Quds явно тянется иранский след.

Кстати, очевидная удаленность Абкайка и Хурайсе от границ Йемена дала повод ряду аналитиков предположить, что атака 14 сентября была комбинированной. Иными словами, дроны хуситов отвлекали внимание ПВО саудитов, в то время, как основной удар наносился с помощью КР Quds. Причем, последние могли быть запущены не только с территории Йемена, но и с территории Ирака, а также с территории самого Ирана. Сложность организации подобной операции также, по мнению многих, свидетельствует в пользу прямой причастности Ирана и его структур КСИР к атаке 14 сентября.

Самое любопытное, что все эти предположения могут оказаться истиной. Втянутый в затяжное противостояние с Эр-Риядом, а также с его главным союзником — Вашингтоном, Тегеран практически обречен на игру с постоянным повышением ставок. Просто потому что внешне- и внутриполитические реалии не позволяют руководству Ирана допустить даже намека на слабость. Это подтверждается, в частности, задержанием иранской стороной британского танкера Stena Impero и уничтожением американского разведывательного беспилотника RQ-4N BAMS-D в ответ на усиление конфронтации с Соединенными Штатами и их сателлитами. Диверсия против саудовской «нефтянки» вполне вписывается в рамки продолжения жесткого курса Тегерана, да и силы и средства для осуществления операции, аналогичной атаке 14 сентября, у Ирана вполне имеются.

В общем, когда саудиты утверждают, что «во всем виноват» Тегеран, то, не исключено, что частично они правы. При этом следует помнить, что современное противоборство Саудовской Аравии и Ирана оказалось вызвано в первую очередь авантюрной политикой Эр-Рияда и лишь во вторую очередь – неуступчивостью Тегерана. Это Эр-Рияд, а не Тегеран продолжительное время делал ставку на джихадистов, Арабскую весну, дестабилизацию ситуации в Сирии, поддержку суннитских амбиций в Йемене и физическую ликвидацию оппозиционеров за границей (например – дело Хашукджи). Опять же, это Эр-Рияд, а не Тегеран умудрился последовательно «завалить» все вышеперечисленные векторы своей внешнеполитической деятельности. Опять же, это именно Эр-Рияд давно провоцирует Тегеран начать прямой вооруженный конфликт, одновременно пытаясь втянуть на своей стороне в этот конфликт Соединенные Штаты.

Правда, сделать ни то, ни другое, у Эр-Рияда тоже до сих пор не получилось. Удастся ли в этот раз? Несмотря на воинственную риторику госсекретаря США Майка Помпео и сенатора-республиканца Линдси Грэм — вряд ли. Тем более, что один из главных апологетов прессинга Соединенными Штатами Ирана, знаменитый «ястреб» и, по совместительству, советник по нацбезопасности, Джон Болтон, был совсем недавно отправлен президентом США Дональдом Трампом в отставку.

Таким образом, особых поводов для оптимизма у саудитов не имеется. Зато успешная атака хуситов 14 сентября способна вызвать здоровый оптимизм в России.

Почему?

Во-первых, потому что одним из логичных последствий огненного шоу, устроенного хуситами в Абкайке и Хурайсе, может стать рост цен на нефть. Что, как мы знаем, всегда вызывает в РФ исключительно положительные эмоции.

Во-вторых, очередной провал саудовских силовиков, не способных отразить, мягко говоря, не самую мощную атаку с воздуха, серьезно дискредитирует западные (в первую очередь американские) комплексы ПВО, состоящие на вооружении армии КСА. Новая неудача саудовцев в борьбе с беспилотниками и ракетами противника особенно выпукло выглядит на фоне успехов комплексов ПВО российского производства в Сирии. Конечно, это не могут не понимать в Эр-Рияде. Причем, не только понимать, но и делать соответствующие выводы в пользу российского производителя.

1 Организация запрещена на территории РФ.