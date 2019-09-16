«Лукойл» возглавил рейтинг крупнейших частных компаний РФ по версии Forbes

Москва, 16 сентября. Нефтяная компания «Лукойл» в очередной раз возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России. Об этом свидетельствует рейтинг топ-200 частных компаний РФ.

Две сотни лучших частных компаний в общем списке представил Forbes. Первое место среди них занял нефтяной гигант «Лукойл».

Отмечается, что выручка компании, образованной в 1993 году, составила за 2018 год 8,036 трлн рублей, а в штате компании числятся более 102500 сотрудников.

В тройку лидеров также вошла еще одна нефтяная компания — «Сургутнефтегаз», которая расположилась на втором месте с выручкой в 1,867 трлн рублей, а третью позицию заняла X5 Retail Group — компания-лидер российской розницы, возникшая в результате объединения торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» в 2006 году.

Топ-10 замкнула группа компаний «Мегаполис» — крупнейший в России оптовый продавец табачной продукции, который работает по эксклюзивным контрактам с Japan Tobacco International (JTI), Philip Morris International (PMI) и Imperial Tobacco Group.

В сравнении с рейтингом 2018 года, топ-10 крупнейших частных компаний России покинула компания «Русал», занявшая в рейтинге 2019 года 11-е место.

В список вошли компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Компании ранжированы по выручке за 2018 год. Как отмечает издание, в целом общая рублевая выручка всех участников рейтинга за год увеличилась более чем на 20%.

«Лукойл» — одна из крупнейших в России вертикально интегрированных нефтяных компаний. Занимается разведкой и добычей в 12 странах мира, основные работы сосредоточены на территории России, Центральной Азии и на Ближнем Востоке.