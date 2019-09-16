Иран планирует освободить британский танкер Stena Impero через несколько дней

Тегеран, 16 сентября. Британский танкер Stena Impero, задержанный иранскими военнослужащими в июле, будет освобожден через несколько суток, ожидается решение по ряду «бюрократических вопросов». Об этом заявил журналистам в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

Спикер дипломатического ведомства отметил, что судебный процесс касательно этого вопроса практически завершился, остался ряд «небольших бюрократических вопросов».

Как сообщала «Газета.Ru», в середине июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть армии Ирана ) задержали в иранских территориальных водах великобританский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. На борту корабля находилось 23 человека, среди которых трое граждан РФ. Тегеран заявил, что экипаж судна здоров, а танкер пришвартован у порта.

Отмечалось, что семь членов экипажа, в том числе один россиянин, в настоящее время покинули страну.

Отношения между Лондоном и Тегераном обострились 4 июля, после того, как шедший под панамским флагом танкер Grace 1 задержали власти Гибралтара. Поддержку им оказывали британские Военно-морские силы. Причиной для задержания стали подозрения в доставке сырой нефти Сирии в обход рестрикциям Европейского союза.