Пушилин потребовал ввести санкции против Киева за нежелание выполнять минские соглашения

Донецк, 16 сентября. Нежелание Украины выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениям должно повлечь за собой международные санкции в отношении Киева, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, комментируя заявления украинских политиков по поводу непредоставления Киевом особого статуса Донбасса и амнистии всем участникам конфликта.

На прошлой неделе представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявили, что украинское руководство не собирается предоставить Донбассу особый статус и провести полную амнистию участников гражданской войны.

«Если исходить из непредвзятости мирового сообщества, гарантов Минских соглашений, то в отношении Украины за нарушение договоренностей, за неисполнение взятых на себя обязательств, а также публичное озвучивание этого должностными лицами — уже должны применяться санкции, по крайней мере от Германии и Франции», — потребовал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что выступления украинских политиков нельзя назвать неожиданными, поскольку Киев систематически игнорирует положения минских соглашений на протяжении всех лет переговорного процесса.

«Говоря все эти годы о полной приверженности «Минску», украинские политики пытаются всячески избежать ответственности за невыполнение своих обязательств», — приводит ДАН фрагмент из заявления главы ДНР.

Пушилин также напомнил, что пункты о предоставлении особого статуса Донбасса и о недопущении преследования причастных к внутриукраинскому конфликту лиц закреплены в комплексе мер, в поддержку которого Совет Безопасности ООН принял обязательную к исполнению резолюцию.

Гражданская война на Юго-Востоке Украины продолжается с 2014 года. Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться пришедшему после государственного переворота в стране руководству, объявили о своей независимости. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. Были подписаны соглашения о перемирии, но украинскую сторону не раз уличали в игнорировании положений договора.