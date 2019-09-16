Южнокорейский лидер пригрозил чиновникам наказанием за упоминание Японского моря

Сеул, 16 сентября. Правительственные организации в Южной Корее могут быть наказаны за упоминание названия «Японское море» вместо принятого корейцами именования «Восточное море». Об этом на брифинге в Сеуле сообщила официальный представитель южнокорейской президентской администрации Ко Мин Чжон.

Пригрозил чиновникам наказанием за упоминание Японского моря президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Сообщается, что ранее три ведомства при министерстве сельского хозяйства, лесоводства, животноводства и продовольствия на своих сайтах использовали название Японское море, которое с точки зрения Сеула является неверным.

«Президент Мун сделал строгое предупреждение соответствующим правительственным организациям, и управление по аудиту министерства примет меры после расследования», — заявила Ко Мин Чжон.

Южная Корея и КНДР уже давно (с 1990-х годов) добиваются отказа от названия Японское море и настаивают на том, чтобы акватория была переименована в Восточное море. Так, Сеул уже отмечает на картах оба названия. Посольство Республики Корея в Москве около 10 лет назад, сообщает РИА Новости, рассылало в СМИ письма, указывая на «правильное» с точки зрения Сеула написание названия моря между Корейским полуостровом и Японией.

В Южной и Северной Кореях уверены, что в нынешнем названием моря проявляется агрессивная колониальная политика, которую Япония проводила в начале XX века. На российских картах это море традиционно обозначается как Японское.

Ранее Токио согласился обсудить переименование Японского моря.