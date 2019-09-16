Роскачество рассказало, как должна выглядеть маркировка товара

Москва, 16 сентября. Наименование пищевой продукции, состав, количество (вес), дата изготовления и срок годности должны быть обязательно прописаны на маркировке продукта, заявили эксперты Роскачества.

Чтение маркировки товара зачастую становится проблематичным для потребителей, поэтому специалисты Роскачества дали советы, как быстро сориентироваться в ее содержании. Эксперты отметили, что, читая состав продукта, первым указываются те ингредиенты, массовая доля которых больше, дальше они перечисляются по убыванию. При этом фрукты, ягоды, овощи, орехи, злаки, грибы, пряности, специи могут перечисляться в любой последовательности.

Как отметили в Роскачестве, требования к наименованию товаров — точная характеристика продукта — тоже строгие. Производитель может придумать любое название продукта, но оно должно располагаться в непосредственной близости от наименования.

Кроме того, немаловажную роль играет размер шрифта на упаковке. Наименование продукции и ее количество должны указываться шрифтом не менее двух миллиметров высотой, отметили в организации. Другие сведения, например, дата изготовления, срок годности, состав, условия хранения, показатели пищевой ценности, рекомендации и (или) ограничения по использованию и приготовлению, должны указываться шрифтом не менее 0,8 мм высотой.