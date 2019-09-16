Тегеран отверг обвинения в причастности Ирана к атакам на Saudi Aramco

Тегеран, 16 сентября. Тегеран считает безосновательными заявления о причастности Ирана к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии и отвергает эти обвинения. Соответствующее заявление сделал официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

«Иран недвусмысленно заявлял, что поддерживает сопротивление народа Йемена [против коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией], однако такие заявления в отношении Тегерана — ни что иное, как попытка оказания максимального давления на нашу страну со стороны США», — подчеркнул Мусави.

Напомним, в ночь на 14 сентября на объектах национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco вспыхнули пожары из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

В связи с атаками добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась почти в два раза, сообщает НСН. Власти королевства заявили, что намерены на треть восстановить добычу к вечеру 16 сентября.

После инцидента госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за атаку беспилотников на Тегеран. При этом он не привел никаких подтверждений и объяснил свое заявление «масштабом и точностью атак», подчеркнув, что повстанцы-хуситы якобы не способны на подобный удар.

Ранее стало известно, что нападение на Saudi Aramco может обсудить президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким и иранским коллегами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани в Анкаре. Переговоры пройдут 16 сентября.