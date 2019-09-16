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ФАН публикует список погибших и пострадавших в страшном ДТП в Чечне

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ФАН публикует список погибших и пострадавших в страшном ДТП в Чечне

Грозный, 16 сентября. Шесть человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей в районе населенного пункта Алхан-Юрт в Чечне. Об этом сообщил в понедельник источник Федерального агентства новостей.

По имеющимся данным, две Lada Priora столкнулись примерно в 19.15 на 40-м километре автотрассы Грозный — Серноводск. Отмечается, что в одном авто находился один человек, в салоне другого — семь.

В распоряжении ФАН оказался список погибших в ДТП: Усман Т. — 1994 года рождения, Салимхан К. — 1950 года рождения, Петимат К. — 1986 года рождения, Амина К., Абдул-Халим Д. — 2016 года рождения и Абдул-Рахим Д. — 2015 года рождения.

Пострадавшие: Зара К. — 1963 года рождения, Абдул-Рахим Д. — 2012 года рождения.

По предварительным данным, один из водителей выезжал со стороны села на трассу и столкнулся с автомобилем, который двигался по этой трассе.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и детали происшествия.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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