Москва, 16 сентября. Полиция смогла поймать наркоторговцев в Австралии благодаря крупному раздраженному тюленю. Отмечается, что полиция несколько месяцев безуспешно разыскивала 34-летнего британца и 51-летнего француза. В очередной раз, когда преступники попытались скрыться на небольшом острове у западного побережья страны, дорогу им перекрыл большой тюлень.

Тюлень помог арестовать наркоторговцев в Австралии. По данным LAD Bible, злоумышленники побеспокоили животное, и оно с ревом кинулось им навстречу. Как пишет «Газета.ru», злоумышленникам пришлось решать: быть задержанными или бежать мимо тюленя. Они выбрали арест.

Ранее сообщалось, что пенсионерка в Хабаровском крае была вынуждена сутки провести в трясине и отпугивать медведя рыком, сообщил представитель добровольческого поискового отряда «Лига Спас». Пожилая женщина ушла в лес за грибами в 9 утра 5 августа и пропала. Родственники сообщили об инциденте. На помощь к ним пришли волонтеры, которые отправились на поиски потерявшейся в лесу 83-летней женщины. Как оказалось, пенсионерка во время сбора грибов попала в трясину. Найти ее удалось только в ночь на 7 августа.

«Думаю, что все это время без пары часов она простояла в трясине», — говорится в сообщении представителя отряда «Лига Спас».

Когда волонтеры нашли женщину, она рычала. Они предположили, что таким образом она отпугивала медведя, который находился в радиусе 20 метров от нее.

«Травм у женщины нет, — рассказали собеседники агентства, — но она не говорит после этого — сильный стресс, все время спит».

В начале месяца вооруженный ножом турист сумел отбиться от медведя гризли в канадской провинции Британская Колумбия. Инцидент произошел к северо-востоку от города Пауэл-Ривер. Напавший на мужчину дикий зверь был ранен и поспешил скрыться.

Сам турист получил серьезные травмы, но смог самостоятельно добраться до ближайшего лагеря. Пострадавшему оказали необходимую первую медицинскую помощь и вызвали спасателей. В тяжелом состоянии его поместили в больницу. По словам врачей, жизни туриста ничего не угрожает.