Психологи из Петербурга создали проект, помогающий родителям тяжело больных детей

Наталия Карпенко и Шамира Симонова оказывают психологическую поддержку матерям из Ленинградской области, которым пришлось столкнуться с болезнью ребенка. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с одной из создательниц проекта «Мамино время» Шамирой Симоновой.

Как она рассказала, идея проекта возникла четыре года назад, когда девушки работали в Центре социальной помощи семье и детям.

«В Центре мы помогали людям, попавшим в сложные жизненные ситуации, подсказывали, как из этих ситуаций можно выбраться, и люди всегда уходили с наших занятий в хорошем настроении. Там же мы узнали о Городском информационно-методическом центре «Семья», который проводил обучение по программе «Зрелое родительство», созданной британским клиническим психологом Кристин Пакеринг. Мы прошли обучение и поняли, что хотим заниматься именно этим — помогать родителям», — пояснила Симонова.

Уникальность программы «Зрелое родительство», по словам Шамиры, состоит в том, что она сопровождает всю семью, помогает ее членам лучше понять друг друга. Программа рассчитана на 14 занятий, посвященных разным темам. На каждом занятии мамы рассказывают о своей жизни и переживаниях. Это позволяет проанализировать и переосмыслить в том числе и отношения с членами семьи. Пока родители проходят свой курс, их дети находятся в соседнем помещении и играют с педагогом.

«Но нам было сложно реализовать эту программу в рамках госучереждения, которое устанавливает свои правила. Поэтому мы решили развивать ее в другом месте. Через четыре года после прохождения обучения мы познакомились с Ириной Буяковой, исполнительным директором благотворительного фонда «Александра». Она оценила наш проект и выдвинула его на участие в конкурсе Фонда президентских грантов. Мы получили грант и создали «Мамино время», — рассказывает Симонова.

По ее словам, «Мамино время» оказывает психологическую поддержку родителям тяжело больных детей, потому что именно они больше всего нуждаются в такой помощи.

«Мы наблюдали за тем, как меняются женщины после наших занятий — становятся счастливыми и уверенными в себе, и поняли, что необходимо распространять программу и на тех, кому эта помощь гораздо важнее — на мам детей с тяжелыми болезнями. С этими детьми ведется реабилитационная работа, для них разрабатываются различные подходы по восстановлению физического и психологического здоровья, но их мамы этого лишены. А ведь эти родители испытывают огромные психические нагрузки», — объясняет Шамира.

Основной сложностью в организации работы проекта оказалось то, что мамам просто не хватало времени, чтобы добраться в благотворительный фонд. И тогда девушки решили перевести «Мамино время» в онлайн.