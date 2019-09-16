При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска

Красноярск, 16 сентября. Прокурор Лесосибирска Василий Федорцов вместе с семьей стал жертвой пожара в многоквартирном жилом доме в Красноярске. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

«Действительно, мы с глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ночью (16 сентября — прим. ред.) погиб прокурор города Лесосибирска Федорцов Василий Владимирович. Кроме того, в пожаре погибла его семья и семья его сестры. Прокуратура Красноярского края приносит семье глубокие соболезнования», — сказали в ведомстве, передает «360».

Ночью 16 сентября огонь вспыхнул в одном из жилых многоквартирных домов в Октябрьском районе Красноярска. Сигнал о возгорании по адресу улица Гусарова, 23 поступил в экстренные службы в районе половины третьего ночи. Горела квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

Ранее появились фото с места пожара, на которых видна степень возгорания. Сообщается, что в квартире жила семья с двумя детьми, в момент инцидента в помещении находились также и их родственники с двумя собственными детьми. В результате пожара погибли 8 человек.

В МВД проводится проверка по факту массовой гибели людей.