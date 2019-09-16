У Европы заканчивается терпение относительно «монопольной» газотранспортной системы Украины. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Без поставок

Россия и Украина для бесперебойного транзита газа в Европейский союз в 2020 году могут обойтись без нового газового контракта при выполнении Киевом собственных обязательств по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в европейском энергетическом секторе.

«Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своем законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей. Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые «Газпром» сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок. Таким образом, даже отсутствие контракта не приведет к прекращению транзита газа в ЕС», — пояснил эксперт.

У Европы заканчивается терпение

Как отметил украинский политолог Евгений Голышкин, бездумная спекулятивная политика Киева относительно своей все менее «монопольной» газотранспортной системы, обеспечивающей стратегическим сырьем Европу, подводит ее к ситуации «цуцванга». У европейских промышленных концернов и у правительств, переживающих за положение своих граждан в преддверии зимы, похоже, заканчивается терпение.

«Абсолютно логичной будет выглядеть и позиция Москвы, если руководство страны закроет глаза на «угрозы» «Нафтогаза» Украины о грядущем судебном разбирательстве по поводу возможного расторжения или даже не продления транзитного контракта на поставки газа в ЕС через украинскую ГТС. Нет ничего удивительного в том, что различные финансово-промышленные круги Европы хотят обойти этот перманентный киевский «бардак» и не хотят зависеть от прихотей новой власти, которая играет по правилам американской «геополитической стратегии», — пояснил Евгений Голышкин.

Эксперт напомнил, что только в течение прошлой недели со стороны официального Киева можно было заметить несколько взаимоисключающих заявлений о готовности к нормализации диалога между Российской Федерацией и Украиной по всем существующим проблемам. В данном случае речь не идет о каком-то «предательстве» Украины со стороны Европы, просто странам ЕС нужна стабильная экономическая ситуация, социальное благополучие собственных граждан и надежные торговые отношения с влиятельным партнером — Российской Федерацией.

«Если Киев пойдет на обострение ситуации ради выполнения прихотей старшего брата, прагматичные европейцы найдут возможность обеспечить свое производство и комфорт граждан в обход спекуляций Украины. Европа — не Украина», — заключил Евгений Голышкин.

Как ранее сообщали СМИ, Литва, ранее всячески стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, собирается впервые закупить крупнотоннажную партию российского сжиженного газа.