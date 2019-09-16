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Неизвестные расстреляли посетителей бара в Мексике, есть жертвы

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Неизвестные расстреляли посетителей бара в Мексике, есть жертвы

Мехико, 16 сентября. Неизвестные злоумышленники совершили вооруженное нападение на мексиканский бар, в результате погибли пять человек, еще трое получили различной степени тяжести ранения. Об этом сообщает телевизионный канал Uno.

Отмечается, что инцидент произошел в прошедшее воскресенье возле населенного пункта Вильяэрмоса, расположенного в штате Табаско​​​. Группа неизвестных атаковала придорожный бар Doña Rosa.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Национальной гвардии и полиции штата, выясняются все обстоятельства и причины случившегося. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Согласно информации канала, полиция пытается установить точное количество нападавших, а также их мотивы. 

Напомним, в начале сентября американский подросток из штата Алабама расстрелял собственную семью.

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