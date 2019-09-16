МИД Украины с подачи США может поставить крест на минских соглашениях

На Украине состоялся очередной этап «Ялтинской Европейской Стратегии» под жизнеутверждающей аббревиатурой YES.

Несмотря на то, что Крым давно вернулся в состав России, организаторы сочли за лучшее отказаться от ребрендинга. Более того, экс-президент Украины Порошенко каждый год клятвенно обещал вернуть «Стратегию» в Ялту.

«Приветствую участников 15-ой Ежегодной конференции YES. Верю, что наша следующая встреча состоится в Ялте, в украинском Крыму», — бодро напутствовал уже бывший гарант прошлой осенью.

Петр Алексеевич, как водится, немного переоценил свои силы. Так что и в 2019 году честь принять высоких гостей выпала украинской столице. У самого же Порошенко нынче совсем другие, менее приятные хлопоты: допросы, обыски и прочие атрибуты уголовных дел. «Наша встреча» прошла без его участия.

Изначально YES задумывалась в качестве площадки для диалога между Украиной, Европейским Союзом, Соединенными Штатами и Россией, о чем упоминается на официальном сайте мероприятия. Как известно, после победы «революции достоинства» отношения между Киевом и Москвой переживают трудные времена. Украинские власти винят «руку Кремля» во всех своих бедах, величают соседа «агрессором» и просят западных партнеров не ослаблять пресловутые санкции. В силу этих причин «Ялтинская стратегия» свелась к общению принимающей стороны с европейскими и заокеанскими коллегами.

Для команды Зеленского YES послужила удобной возможностью обозначить свое видение по ключевым вызовам внутренней и международной повестки, в первую очередь — по урегулированию в Донбассе.

С момента триумфа своего лидера на президентских выборах «слуги народа» добились впечатляющих успехов. Обзавелись парламентским большинством; сформировали почти однопартийное правительство; утвердили новых руководителей силовых ведомств. В общем, пенять Зе-команде теперь не на кого — надо брать ответственность на себя.

Увы, обновленная власть послала откровенно разочаровывающие «месседжи». Глава МИД Украины Вадим Пристайко и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер выступили на специальном брифинге. Пристайко дал понять, что выполнение минских соглашений не входит в планы Киева.

Дипломат исключил возможность предоставления Донбассу специального статуса, что может поставить крест на минских соглашениях.

«Они могут объединять громады, ожидать определенных возможностей, в частности, финансовых, как и сейчас области и районы в Украине. Это и есть максимальное предложение, которое мы делаем. Мы не вносим в конституцию никаких особых, не особых статусов», — цитирует «Страна».

«Максимальное предложение» кажется не слишком щедрым. Оно перечеркивает обязательства, которые Киев взял на себя в рамках переговоров в столице Белоруссии. В их основе лежит как раз широкая автономия мятежного региона.

К сожалению, Пристайко по сути воспроизвел тупиковую позицию «позднего Порошенко», отвергавшего положения о специальном статусе. Если отбросить фигуры речи, выходит, что Киев по-прежнему хочет (или делает вид) реинтеграции Донбасса на условиях его полной капитуляции. Подобная перспектива точно не прельщает жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. И ставит под серьезное сомнение договороспособность Украины, несмотря на существенное переформатирование власти.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также заявил об отказе предоставить амнистию участникам вооруженного конфликта со стороны ДНР и ЛНР. Хотя соответствующий пункт содержится в минских соглашениях.

Спецпредставитель США Курт Волкер остался верен себе. По его cловам, исход гражданского противостояния в Донбассе (в силу одному Волкеру ведомых причин) целиком и полностью зависит от Москвы.

«И мы говорим о политической воле. Россия до сих пор не продемонстрировала политической воли, чтобы завершить конфликт», — сказал американский дипломат.

В общем, брифинг прошел в духе «старых добрых» времен Петра Порошенко, что вряд ли способствует конструктиву на будущих переговорах в «нормандском» формате. Нельзя исключать, что риторика главы МИД Украины послужит причиной срыва очередной дискуссии Киева, Берлина, Парижа и Москвы.

А в это время президента поглотили мысли о важнейшем из искусств. По итогам форума YES Зеленский призвал собеседников вместе создавать шедевры кино на украинской земле.

«Обращаюсь к представителям мировой кинообщественности. Двери Украины открыты для вас. У нас есть все для того, чтобы снимать качественное кино — и замечательные локации, и «прокачанных» специалистов, и надлежащую техническую базу. Давайте создавать шедевры вместе!», — гласит сообщение Зеленского в социальной сети Facebook.

Что ж, по крайней мере этим заявлением Владимир Александрович ничего не испортил.