Ученые выяснили, чем опасны яйца на завтрак

Остин, 16 сентября. Яйца могут губительно влиять на сердечно-сосудистую систему и повышать риск развития диабета при определенных условиях. Об этом рассказали ученые из Техасского университета.

Исследователи провели два эксперимента, в которых приняли участие 48 человек, и выяснили, чем могут быть опасны яйца на завтрак.

Первый опыт, в ходе которого участники питались нормально и готовили яйца по своему усмотрению, показал, что само по себе потребление яиц не означает, что в организме появится переизбыток насыщенных жиров, которые являются «провокаторами» проблем с сердцем. Хотя, более ранние исследования коллег группы ученых из Техаса говорили об обратном.

Ученые отметили, что «вредности» яйцам добавляют методы приготовления: например, обжаривание на сливочном масле, а также традиционные добавки — колбаса и бекон, с которыми обычно готовят яйца на завтрак.

«Стереотипный завтра к с яйцами — это не просто яйца: в нем есть продукты с большим количеством насыщенных жиров, такие как бекон и колбаса. Но нужно ли их есть вместе? Нет», — сказал Доусон, один из ученых.

В рамках второго эксперимента исследователи выясняли, влияет ли потребление яиц уровень глюкозы в крови. Участникам было случайным образом назначено есть определенные завтраки, которые были рассчитаны на то же количество калорий и такое же количество жира, углеводов и белка.

В результате ученым удалось установить, что употребление яиц без вредных добавок не оказывает «существенного негативного влияния на уровень глюкозы в крови».

«Для здоровых людей нет ограничений на потребление яиц», — заключили специалисты.

Кроме того, дополнительный анализ тех, кто обычно ел больше яиц по сравнению с теми, кто ест меньше яиц, не выявил разницы между уровнями глюкозы.