Полк Северного флота в Арктике перешел на ЗРК С-400

Москва, 16 сентября. Зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике перевооружен на комплексы С-400. Об этом сообщил глава пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

Уточняется, что новые комплексы ПВО С-400 развернуты на острове Южный архипелага Новая Земля. Переход на данные зенитные ракетные комплексы позволил увеличить зону контролируемого воздушного пространства в Арктике. По словам Серги, личный состав полка уже прошел переобучение и готов к работе с новыми системами, сообщает «Взгляд.ру». Ранее на вооружении полка стояли комплексы С-300.

Отметим, что ЗРК С-400 уже несколько лет используются российским Северным флотом на Кольском полуострове. Системы успешно показали себя в условиях Крайнего Севера и Арктики, передает телеканал «360». Ракетные комплексы С-400 способны уничтожить все современные средства воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров.

Ранее помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл назвал ЗРК С-400 одним из самых опасных оружий России. Другие военные эксперты, заключения которых были опубликованы британской газетой Daily Express, отметили, что С-400 превосходит по характеристикам все аналоги, в том числе американский противоракетный комплекс Patriot. Российские ЗРК оборудованы сложными датчиками, позволяющими успешно бороться со стелс-технологиями.