Пользователи Сети пришли в восторг от необычных туфель с открывашкой

Париж, 16 сентября. Французская фирма Vetement, на которую работают выходцы из Louis Vuitton и Balenciaga, презентовали оригинальные туфли, которые придут по вкусу любителям вечеринок. Об этом сообщает издание Metro.co.uk.

По данным таблоида, появление новой модели вызвало настоящий восторг, поскольку на каблуках обуви создатели нашли место для открывашки.

За нестандартную пару кожаных туфель придется заплатить 1115 фунтов стерлингов (примерно 89 тысяч рублей). Авторы намеренно сделали акцент на этом элементе обуви.

Пользователи Сети считают, что пришло время и для туфель с зажигалками, чтобы был «полный комплект».

«Тогда и с зажигалкой надо сделать, правый с открывашкой, левый с зажигалкой», — смеются комментаторы.

«Это прекрасно», — отмечает пользователь под ником cosmicolandia.

Впрочем, не всем новинка понравилась. Некоторые участники дискуссии считают, что такая обувь предназначена для мужчин.