Москва, 16 сентября. «Роскосмос» изучает возможность возвращения огнестрельного оружия в состав носимого аварийного запаса российских космонавтов. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации.

«Роскосмос» может вернуть огнестрельное оружие в экипировку космонавтов. Как уточнили в компании, состав аварийного запаса для пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Орел», ранее известном как «Федерация», будет известен позже. Как пишет РИА Новости, его утвердят на более поздних этапах создания. Как уточнили в ведомстве, в него может войти огнестрельное оружие, рассматриваются различные варианты.

В августе сообщалось, что российский скафандр нового поколения можно будет использовать на Луне. Новые российские скафандры для работы человека в открытом космосе можно будет использовать при высадке на лунную поверхность. Об этом заявил генеральный директор и главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

Лунная модификация скафандра будет иметь более короткую жесткую часть. Это позволит космонавту быть в нем более подвижным и передвигаться по поверхности Луны за счет штанов с шарнирами.

Поздняков напомнил, что в настоящий момент в открытом космосе не используются штаны с шарнирами, поскольку ноги космонавта фиксируются в специальных устройствах. Специалисты работают над разработкой штанов с шарнирами.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пилотируемый полет с высадкой человека на Луну должен пройти в 2030 году. В 2029 году планируется произвести облет спутника Земли, в 2030-м — развернуть на Луне модуль для жизни и работы космонавтов, а в 2032 году на спутник Земли планируют доставить тяжелый луноход, который сможет перевозить космонавтов.

Напомним, российская беговая дорожка БД-2 на борту Международной космической станции выработала свой ресурс, но продолжает функционировать, рассказала заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем РАН Евгения Ярманова.

По ее словам, дорожку доставили на МКС в 2013 году. Она призвана помогать космонавтам поддерживать состояние мышц, а также уровень физической работоспособности на предполетном уровне. Ярманова подчеркнула, что российские космонавты на МКС пробежали длину земного экватора. Это более 40 тысяч километров. В случае возникновения проблем с тренажером, с земли на МКС отправят другую беговую дорожку.

Ранее сообщалось, что суточный рацион питания российских членов экипажа Международной космической станции подорожал за последние годы в два раза. Об этом рассказал директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор космического питания Виктор Добровольский.

Суточный рацион космонавтов на МКС с 2010 года подорожал вдвое. По словам эксперта, цена продуктов, которые ежедневно употребляет один космонавт, превышает 30 тысяч рублей. Добровольский уточнил, что стоимость продуктового набора космонавта — 30–35 тысяч, тогда как в 2010 году она была 15 тысяч рублей. Специалист добавил, что космонавты едят продукты из основного рациона, который для них составляют медики. Кроме того, они могут употреблять продукты из дополнительного набора, в который входят «лакомства»: колбаса, кетчуп или конфеты. Дневной рацион рассчитан на три тысячи килокалорий: две тысячи из них приходятся на основной рацион и одна тысяча килокалорий — на дополнительный.

Добровольский также рассказал, как составляется меню космонавтов. Ежедневно космонавты с МКС передают пожелания относительно питания. Еженедельно специалисты проводят совещания и дорабатывают рацион, исходя их пожеланий экипажа. Новые продукты могут доставить на станцию грузовиком «Прогресс» или новым экипажем на корабле «Союз». Таким образом, космонавты едят каши, различные супы, на второе — свинину, говядину, птицу или рыбу. Из овощей и фруктов: лимоны, яблоки, грейпфруты, помидоры и чеснок.

Из сладкого космонавтам доставляют шоколад, конфеты, фруктовые палочки и творог с ягодами или орехами. При этом, по словам Добровольского, российские мужские экипажи часто просят доставить на станцию такие острые закуски и соусы, как аджика, горчица и хрен. Также в рацион россиян включена черная икра.