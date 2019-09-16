Москва, 16 сентября. Лидер группы The Cars Рик Окасек умер в возрасте 75 лет в США. Об этом рассказали журналисты со ссылкой на нью-йоркскую полицию. Отмечается, что тело музыканта обнаружили в его доме на Манхэттене в воскресенье.

Певец Рик Окасек скончался в США. Причина гибели пока не раскрывается. Как пишет издание Hollywood Reporter, в прошлом году Оксек стал членом Зала славы рок-н-ролла.

Напомним, в сентябре первый исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда» умер в США. Американский музыкант Джефф Фенхольт, исполнитель главной роли в рок-мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда», скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщил сын артиста Тристан на своей странице в социальной сети Facebook.

«В среду мой отец вернулся домой, чтобы быть с господом», — написал он.

Фенхольт — младший отметил, что его отец, как и все люди, не был идеалом, но познал Иисуса.

Напомним, роль в мюзикле моментально принесла Фенхольту признание и славу, но это стало апогеем его карьеры. В середине 80-х он заверял, что в течение некоторого времени являлся участником коллектива Black Sabbath. Впрочем, гитарист британской рок-группы Тони Айомми писал в своих мемуарах, что все завершилось на записи нескольких демоверсий.

Позже Фенхольт признавался, что перед обращением к евангелизму он страдал от наркотической зависимости.

«Иисус Христос — суперзвезда» — рок-опера великобританского композитора Эндрю Ллойда Уэббера, которую впервые представили на Бродвее в 1971 году. В общей сложности Фенхольт исполнил роль Иисуса в Театре Марка Хеллингера свыше 700 раз.

В США умер актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах». Актер Питер Мейхью, исполнивший роль Чубакки в киносаге «Звездные войны», скончался в США на 75-м году жизни. Сообщение о смерти актера, написанное его родными, было размещено в Twitter.

«Семья Питера Мейхью с глубочайшей любовью и печалью вынуждена сообщить, что Питер ушел от нас. Он скончался вечером 30 апреля в окружении своих родных в собственном доме в Техасе», — говорится в сообщении.

Напомним, Мейхью получил мировую известность после того, как сыграл роль инопланетянина Чубакки в оригинальной кинотрилогии Джорджа Лукаса «Звездные войны». Актер получил эту роль во многом из-за собственного внушительного роста, составлявшего 2,2 метра.

Впоследствии Мейхью сыграл Чубакку в фильмах «Звездные войны: Месть ситхов» (2005 г.) и «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015 г.). Во время съемок последнего эпизода саги актер выступил в роли консультанта по исполнению роли Чубакки.