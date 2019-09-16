Джеки Чан признался в любви к россиянам и извинился за отмененную поездку в Москву

Пекин, 16 сентября. Знаменитый актер Джеки Чан извинился перед российскими фанатами за то, что не смог приехать в российскую столицу на премьеру художественной ленты «Тайна печати дракона». Видеообращение к российским зрителям транслировалось телевизионным каналом CGTN.

Официальная премьера картины состоялась на прошлой неделе в кинотеатре «Октябрь», но в преддверии события стало известно, что Джеки Чан не сможет прилететь в РФ из-за неожиданных корректировок в графике.

«Я знаю, что недавно должен был поехать в Россию и встретиться с вами, но по ряду причин я не смог поехать. Извините, пожалуйста», — сказал 65-летний артист и произнес в концовке речи фразу «прошу прощения» по-русски.

Актер также поблагодарил своих российских поклонников за многолетнюю поддержку и любовь, после чего, улыбаясь, вновь по-русски воскликнул: «Я вас люблю!».

Легендарный актер также поздравил российских друзей с 70-й годовщиной установления дипломатических отношений между российской и китайской сторонами, и пожелал, чтобы дружба между державами становилась лишь крепче.

Напомним, фильм «Тайна печати дракона» — вторая часть франшизы режиссера Олега Степченко о приключениях путешественника и картографа Джонатана Грина. Первая часть саги называлась «Вий 3D» и создавалась по мотивам повестей российского писателя Николая Гоголя.