Житель Сахалина зарезал росгвардейца из-за замечания о курении

Южно-Сахалинск, 16 сентября. Житель Южно-Сахалинска зарезал сотрудника Росгвардии из-за замечания о курении. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 сентября возле торгового центра, расположенного на Долинской улице. 51-летний мужчина направлялся в магазин вместе со своей сожительницей. Мимо пары проходил 23-летний сотрудник Росгвардии, который был одет в гражданскую одежду, сообщает телеканал «360». Росгвардеец обратил внимание мужчины на недопустимость курения в общественном месте. В результате между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый не менее трех раз ударил парня ножом в живот. Сотрудник Росгвардии скончался в машине скорой помощи, передает «Царьград».

В связи с убийством следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть». Подозреваемого оперативно задержали, сообщает «Газета Кемерова». Уточняется, что мужчина ранее был судим. На данный момент решается вопрос об аресте подозреваемого и проводятся следственные мероприятия.

Ранее неизвестный зарезал полицейского в Сургуте. Сотрудник правоохранительных органов погиб при попытке задержания злоумышленника.