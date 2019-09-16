Лидеры России, Турции и Ирана встретятся на саммите по Сирии. События дня. ФАН-ТВ

В Анкаре пройдет встреча лидеров России, Турции и Ирана 16 сентября президент России Владимир Путин встретится с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Роухани на саммите по Сирии в Анкаре. Ожидается, что Путин обсудит с ними актуальные вопросы международной повестки, а также двустороннее сотрудничество. Особое внимание планируется уделить ситуации, сложившейся на северо-востоке Сирии. Добавим, эта трехсторонняя встреча в Анкаре станет пятой для президентов стран — гарантов астанинского процесса.

Атомный подводный крейсер «Омск» осуществил пуск крылатой ракеты Атомный подводный крейсер «Омск» Тихоокеанского флота осуществил пуск крылатой ракеты по судну-мишени. Пуск был осуществлен в ходе учений из акватории Тихого океана. Как отметили в пресс-службе Тихоокеанского флота, крылатая ракета «Гранит» на дистанции около 350 километров успешно поразила цель. Напомним, в ходе перевооружения с 2015 по 2019 годы крейсер «Омск» был оснащен современными пусковыми комплексами ракет «Оникс» и «Калибр».

Массовые беспорядки на марше протеста в Гонконге Очередной марш протеста в Гонконге привел к массовым погромам, жесточайшим избиениям и вандализму, сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей Игорь Петрашевич. За несколько дней в Facebook, Twitter и Reddit активно разместилась платная реклама этого марша. Построив баррикады, активисты, прикрываясь от камер зонтиками, разливали коктейли Молотова и бросали их в стажей порядка. Полиции удалось прекратить беспорядки, но спустя час на улицах вновь стали появляться группы людей, которые уже только кричали свои гневные лозунги, но ничего не громили. Митинги протеста в Гонконге продолжаются с начала июня — поводом стало решение городских властей изменить местный закон об экстрадиции так, чтобы подозреваемых можно было выдавать по запросу в материковый Китай. Сначала акции были мирными, но впоследствии стали заканчиваться актами вандализма.