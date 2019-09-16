Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

СМИ раскрыли план экономической интеграции России и Белоруссии

121
0 Оставить комментарий

СМИ раскрыли план экономической интеграции России и Белоруссии

Москва, 16 сентября. Правительства Российской Федерации и Белоруссии собираются сформировать единые Налоговый и Гражданский кодексы в рамках частичного объединения двух экономических систем с января 2021 года.

По данным издания «Коммерсант», российская и белорусские стороны также хотят стандартизировать учет собственности, практически полностью объединить надзор в банковской сфере при сохранении двух регуляторов, ввести единый управляющий механизм на рынке нефти, газа и электроэнергии и установить государственное регулирование отраслей, сообщает НСН.

Газета обращает внимание на то, что такой уровень интеграции выше, чем у Европейского союза (ЕС), и отмечает, что с 2022 года речь может идти о де-факто конфедеративном государстве, которое, впрочем, не будет равноправным для обеих сторон, потому что экономика РФ почти в 30 раз больше белорусской, пишет Deita.ru.

В конце прошлого года Минск и Москва договорились о создании рабочей комиссии по урегулированию спорных вопросов и развитию интеграции, затем РФ и Белоруссия обменялись инициативами по сотрудничеству и взаимодействию.

Как сообщала «Газета.Ru», ранее руководитель Минэкономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщал, что в настоящее время позиции сторон согласованы на 80%, оставшаяся часть вопросов носит сугубо «принципиальный характер». По словам министра, страны планируют через два года прийти к единым отраслевым рынкам.

infox - new
Источник: Коммерсант
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров