СМИ раскрыли план экономической интеграции России и Белоруссии

Москва, 16 сентября. Правительства Российской Федерации и Белоруссии собираются сформировать единые Налоговый и Гражданский кодексы в рамках частичного объединения двух экономических систем с января 2021 года.

По данным издания «Коммерсант», российская и белорусские стороны также хотят стандартизировать учет собственности, практически полностью объединить надзор в банковской сфере при сохранении двух регуляторов, ввести единый управляющий механизм на рынке нефти, газа и электроэнергии и установить государственное регулирование отраслей, сообщает НСН.

Газета обращает внимание на то, что такой уровень интеграции выше, чем у Европейского союза (ЕС), и отмечает, что с 2022 года речь может идти о де-факто конфедеративном государстве, которое, впрочем, не будет равноправным для обеих сторон, потому что экономика РФ почти в 30 раз больше белорусской, пишет Deita.ru.

В конце прошлого года Минск и Москва договорились о создании рабочей комиссии по урегулированию спорных вопросов и развитию интеграции, затем РФ и Белоруссия обменялись инициативами по сотрудничеству и взаимодействию.

Как сообщала «Газета.Ru», ранее руководитель Минэкономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщал, что в настоящее время позиции сторон согласованы на 80%, оставшаяся часть вопросов носит сугубо «принципиальный характер». По словам министра, страны планируют через два года прийти к единым отраслевым рынкам.