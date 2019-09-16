NI рассказал о «сумасшедшем плане» НАТО топить советские подлодки

Москва, 16 сентября. Генералы НАТО были готовы прибегнуть к крайним мерам в противодействии подлодкам СССР, пишет The National Interest.

Издание напоминает, что на момент Карибского кризиса в 1962 году СССР обладал смертоносным и многочисленным подводным флотом. На вооружении стояло около 300 дизель-электрических субмарин, а также несколько атомных подводных лодок, что значительно превышало силы ВМС НАТО. В этих условиях генералы Североатлантического альянса были готовы решить проблему единственным возможным путем — нанесением ядерных ударов по базам флота вдоль советского побережья, но не решились пойти на такой шаг, разрабатывая более сложные, а порой и «сумасшедшие» способы.

Одним из самых эффективных предложений стала идея о размещении цепи подводных микрофонов, объединенных в единую систему звукового наблюдения. Эта идея была реализована и продолжает работать и поныне.

К более «безумным» способам охоты на советские подлодки относится предложение сбрасывать с воздуха магниты, которые должны были крепиться к корпусу и издавать шум во время плавания, лишая субмарины их главного преимущества — малозаметности. Издание отмечает, что на снятие таких магнитов потребовалось бы время, что могло бы сказаться на боеготовности советского подводного флота.

В ходе проверки этой идеи на канадско-британских учениях выяснилось, что магниты издают ужасный грохот, когда крепятся к корпусу. Вдобавок на участвующей в эксперименте субмарине возникли серьезные проблемы, когда магниты закрыли отверстия для сбора и отвода воды в ходе всплытия.

Во время попытки закрепить магниты на корпусах советских подлодок их гидроакустики обращали внимание на странный шум, после чего подводные лодки прекращали выполнение заданий и возвращались в порты базирования.

Отмечается, что магниты действительно выполняли свою функцию, издавая шум во время плавания, но оказались малоэффективными и слишком заметными.

Ранее RT сообщил, что Военно-морской флот России в 2020 году получит четыре новые атомные подводные лодки.