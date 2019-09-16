Появились фото с места пожара в жилом доме в Красноярске

Красноярск, 16 сентября. Корреспондент Федерального агенства новостей сообщил подробности пожара в Красноярске, в результате которого погибли восемь человек.

По данным Федерального агентства новостей, сигнал о возгорании по адресу улица Гусарова, дом 23 поступил в экстренные службы около половины третьего ночи. Горела квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

По предварительной информации, там проживали двое взрослых и двое детей. Соседи сообщили, что накануне в гости приехали еще четыре человека, также двое взрослых и двое детей. Взрослые выпивали.

Все они погибли, отравившись продуктами горения. Спасти никого не удалось.

По данным МЧС, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

«Проводка была старой, не выдержала высокого напряжения, возникшего в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть», — сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Спасатели уточняют, что пожар начался, когда хозяева и гости уже спали. В МВД проводится проверка по факту массовой гибели людей.