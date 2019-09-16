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Появились фото с места пожара в жилом доме в Красноярске

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Появились фото с места пожара в жилом доме в Красноярске

Красноярск, 16 сентября. Корреспондент Федерального агенства новостей сообщил подробности пожара в Красноярске, в результате которого погибли восемь человек.

По данным Федерального агентства новостей, сигнал о возгорании по адресу улица Гусарова, дом 23 поступил в экстренные службы около половины третьего ночи. Горела квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

Появились фото с места пожара в жилом доме в Красноярске

По предварительной информации, там проживали двое взрослых и двое детей. Соседи сообщили, что накануне в гости приехали еще четыре человека, также двое взрослых и двое детей. Взрослые выпивали.

Все они погибли, отравившись продуктами горения. Спасти никого не удалось.

Появились фото с места пожара в жилом доме в Красноярске

По данным МЧС, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

«Проводка была старой, не выдержала высокого напряжения, возникшего в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть», — сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Спасатели уточняют, что пожар начался, когда хозяева и гости уже спали. В МВД проводится проверка по факту массовой гибели людей.

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