Названы регионы с самыми дорогими ЖКУ

Москва, 16 сентября. Больше всего за жилищно-коммунальные услуги платят на Камчатке и Колыме — до 14% семейного бюджета.

Меньше всего затраты на ЖКУ в Дагестане. Они составляют 4,6% бюджета, что составляет 2445 рублей в месяц. Также низкие показатели зафиксированы в Ингушетии — 4,8%, Хакасии — 7,1%, Татарстане — 7,1%, Чечне — 7,2% и в Забайкалье — 7,3%.

Средние затраты на ЖКУ в размере 10% зафиксированы в Омской, Вологодской областях, Мордовии, Петербурге и Крыму. Больше 10% отдают тратят на коммуналку жители Приморского края (10,1%), Орловской области (10,3%), Челябинской (10,5%) и Ленинградской области (12,8%).

Жители Камчатского края вынуждены платить самую большую долю расходов за ЖКУ — 9,7 тысяч рублей в месяц — 15%, в Ямало-Ненецком автономном округе расходы составляют 13,5%, в Магаданской области —14%.

По словам экспертов, доля затрат на услуги ЖКХ в России в сравнении с 2017 годом составила 9,6%. В 37 регионах доля расходов на ЖКУ снизилась. Больше всего — в Ямало-Ненецком автономном округе (2,1 процентных пункта), в Чечне (1,8 п. п.) и Сахалинской области (1,5 п. п).

Доля трат на ЖКУ увеличилась в 43 регионах, больше всего в Тюменской области (3,0 п. п), в Севастополе, Рязанской и Новгородской области (по 1,7 п. п), а также в Оренбургской области (1,6 п. п.).

Рейтинг был подготовлен экспертами РИА Рейтинг.

Ранее стало известно, что осенью в России могут принять законопроект о единой квитанции ЖКУ.