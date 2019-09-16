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Россия

Стратегические учения «Центр-2019» стартуют в понедельник в РФ

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Стратегические учения «Центр-2019» стартуют в понедельник в РФ

Москва, 16 сентября. Стратегические учения «Центр-2019», в которых примут участие более 128 тыс. военнослужащих, начинаются в понедельник в России.

По данным Минобороны РФ, учения будут носить оборонительный характер. На них приглашены все аккредитованные в Москве военные атташе.

В стратегических учениях примут участие более 128 тысяч военных, около 20 тысяч единиц военной техники, около 600 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, а также до 15 кораблей и судов обеспечения. Часть учений пройдет на полигонах стран-партнеров, среди которых Китай, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Индия, Таджикистан и Узбекистан. Военнослужащие этих стран также примут участие в маневрах.

В ходе учений планируется отработать вопросы применения войск и сил в борьбе с международным терроризмом и обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.

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Источник: Минобороны РФ
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