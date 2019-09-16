Адвокат оценил возможность нового обмена заключенными между РФ и Украиной

Москва, 16 сентября. Адвокат Валентин Рыбин сообщил, что сроки обмена заключенными между Москвой и Киевом пока не намечены.

Как пишут «Известия» со ссылкой на ряд знакомых с ситуацией источников, сроки второго этапа обмена заключенными пока не определены. По их данным, более точная информация может появиться лишь после нормандского саммита, который должен состояться до конца октября.

«Не знаю, будут ли в этом участвовать мои подзащитные, пока нет даже понимания, точно ли будет второй этап и когда он пройдет. Пока все «находится в работе», поэтому когда и кто конкретно — неизвестно», — сказал адвокат удерживаемых на Украине россиян.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, стороны должны стремиться к возвращению всех граждан.

«Продолжение обмена необходимо. Менять надо всех на всех. Нельзя с этим затягивать, поскольку человек не должен сидеть по сфабрикованным обвинениям», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подготовка к обмену пленными уже началась. СМИ писали, что Киев запросил выдачу 113 человек. О каком числе заключенных может идти речь, Москва пока не сообщала, однако, как утверждают источники издания, обмен «будет равноценным».

Напомним, 7 сентября Россия и Украина обменялись заключенными по схеме «35 на 35». Два самолета вылетели одновременно из Киева и Москвы, в результате 70 человек вернулись на родину. Эксперты отмечают, что это стало существенным позитивным сдвигом в сторону возобновления полноценного диалога между двумя странами.