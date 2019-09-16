Родители Богомолова ушли со свадьбы после эротического танца Собчак

Москва, 16 сентября. Родители режиссера Константина Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Ксении Собчак, сообщает телеканал НТВ.

В эфире программы «Звезды сошлись» было показано, как съемочная группа канала сопровождает родителей жениха. Позже выясняется, что они ушли с мероприятия до того, как на него принесли свадебный торт.

«Они не оценили грязные танцы Собчак», — сообщили журналисты телеканала.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда раскритиковал поведение Собчак и Богомолова после венчания. Он подчеркнул, что пара письменно засвидетельствовала раскаяние в своих прошлых недостойных делах, однако их поведение после венчания дает повод серьезно усомниться в их искренности.

Напомним, свадьба театрального режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак состоялась 13 сентября. Молодые прибыли в ЗАГС на черном катафалке, а на венчание они отправились на карете.

Банкет прошел в ресторане «Боско», на него пришли более 300 человек. Во время праздника Собчак исполнила эротический танец в корсете и чулках с красной подвязкой. Король российской эстрады Филипп Киркоров исполнил на свадьбе песню «Снег», сообщает «Газета.ru».

На торжестве также присутствовал певец Дмитрий Маликов. Он заявил, что не знаком с женихом и представляет сторону невесты. По его словам, он пришел на свадьбу «просто выпить».