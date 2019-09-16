Ученые назвали причину набора веса с возрастом

Стокгольм, 16 сентября. Группа ученых из Швеции и Финляндии пришла к выводу, что набор массы тела с возрастом вызван ухудшением липидного обмена.

Согласно результатам исследования, опубликованным на сайте Каролинского института в Стокгольме, в эксперименте приняли участие 54 человека. Наблюдая за ними в течение 13 лет, ученые выяснили, что у 100% добровольцев отмечается снижение скорости липидного обмена с возрастом. Специалисты пришли к выводу, что именно это выступает основной причиной набора веса вне зависимости от количества потребляемых калорий. За период наблюдений вес каждого из участников исследования увеличился в среднем на 20%.

Ученые утверждают, что по мере старения необходимо больше заниматься физкультурой и снижать количество потребляемой пищи. По их данным, качество липидного обмена улучшается с увеличением физической нагрузки.

Эксперты отмечают, что процессы в жировой ткани человека влияют на набор массы тела таким образом, который не зависит от других факторов. Предполагается, что полученные результаты помогут в поисках новых средств для борьбы с ожирением.

Как пишут «Известия», ранее депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал основные причины ожирения у россиян. Главными факторами, по его словам, являются потребление большого количества углеводов, малоподвижный образ жизни и отсутствие режима питания.