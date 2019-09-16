Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян, пишут СМИ

Пхеньян, 16 сентября. Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить столицу Северной Кореи, пишет JoongAng Daily.

Издание сообщает, что северокорейский лидер пригласил Трампа в Пхеньян в письме, направленном в августе текущего года. Именно тогда президент США сообщил журналистам, что получил «очень хорошее послание» от Ким Чен Ына. Трамп уточнил, что письмо содержало «три замечательные страницы» с жалобами на совместные военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи, а также предложение возобновить переговоры по их окончании. Послание, по словам Трампа, было доставлено прямиком из Пхеньяна в его кабинет в Белом доме.

Ссылаясь сразу на несколько источников, газета пишет, что Ким Чен Ын предложил Дональду Трампу провести третий раунд переговоров на высшем уровне. Информации о том, ответил ли президент США на это предложение, пока нет.

Переговоры между КНДР и США зашли в тупик в феврале текущего года, когда стороны не смогли прийти к соглашению по денуклеаризации Корейского полуострова в ходе саммита во вьетнамском Ханое. После этого лидеры двух стран встретились еще раз и договорились о перезапуске диалога, но за этим не последовало никаких шагов.

На минувшей неделе было опубликовано официальное заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщившей о готовности к контактам с североамериканскими дипломатами в конце сентября. Она предупредила, что США должны изменить свой подход на переговорах и предложить Северной Корее «альтернативы, основанные на приемлемых расчетах».

Как пишут «Известия», 25 августа Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном.