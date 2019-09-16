Минтруд РФ планирует провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Москва, 16 сентября. Заместитель министра экономического развития Петр Засельский заявил, что в Минтруде планируют обсудить введение в тестовом режиме четырехдневной рабочей недели на предприятиях, которые входят в национальный проект по повышению производительности.

Совещание, на котором обсудят этот вопрос, пройдет в Минтруде в ближайшие дни. По словам Засельского, в настоящий момент нет конкретных параметров введения укороченной недели. Он подчеркнул, что задача состоит в том, чтобы сделать рабочий день полезным, поскольку «работники на предприятиях 30-40% времени ничего не делают».

Засельский отметил, что выводы относительно введения четырехдневной рабочей недели будут сделаны после проверки методик на различных предприятиях. Это необходимо для того, чтобы статистика была с качественной выборкой, сообщают «Известия».

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, поручил Минтруду проработать вопрос по введению четырехдневной рабочей недели. В настоящий момент в Трудовом кодексе РФ прописано, что ее продолжительность не может превышать 40 часов.

Ранее медики высказали мнение, что четырехдневная рабочая неделя отрицательно скажется на здоровье россиян, поскольку увеличит количество невротических расстройств.

В беседе с Федеральным агентством новостей председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал плюсы и минусы перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Как сообщает «Газета.ru», большинство работодателей высказались против сокращения рабочей недели.