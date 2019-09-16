Видео пуска ракеты с подлодки «Омск» появилось в Сети

Владивосток, 16 сентября. Атомный подводный крейсер «Омск» Тихоокеанского флота осуществил пуск крылатой ракеты по судну-мишени.

Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ), пуск был осуществлен в ходе учений из акватории Тихого океана.

«Противокорабельная крылатая ракета «Гранит» на дистанции около 350 км успешно поразила судно-мишень, имитировавшее корабль условного противника», — рассказали в пресс-службе ТОФ.

В сообщении уточняется, что безопасность в районе проведения учений обеспечивали корабли и суда, а также противолодочные самолеты и истребители МиГ-31.

Подводный крейсер «Омск» спущен на воду в мае 1993 года, с 2015 по 2019 год прошел модернизацию, после чего был передан Тихоокеанскому флоту. В ходе перевооружения крейсер был оснащен современными пусковыми комплексами ракет «Оникс» и «Калибр». Предельная глубина погружения «Омска» составляет 500 метров, он может находиться в автономном плавании до четырех месяцев.