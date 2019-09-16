Онколог рассказал о шансах выжить с диагнозом Заворотнюк

Москва, 16 сентября. Врач-онколог Андрей Пылев рассказал о лечении злокачественной опухоли головного мозга, которую по данным СМИ, выявили у 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк.

По его словам, глиобластома является крайне агрессивным видом рака. Чаще всего медики применяют комбинированное лечение. Самым оптимальным его видом является операция, а затем лучевая и химиотерапия вместе с использованием медикаментов. Лечение в случае операбельной опухоли длится полгода.

«При неоперабельной опухоли варианты лечения тоже возможны. Если это глиобластома — вылечиться и прожить всю жизнь невозможно», — заявил онколог.

По его словам, смерть провоцирует нарастающий отек мозга. Медик подчеркнул, что с терапией пациент может прожить два года, в редких случаях — пять лет.

Пылев также рассказал о симптомах, которые могут указать на поражение головного мозга, среди них двигательные нарушения, снижение зрения и слуха, а также головная боль и головокружение.

СМИ сообщают, что Анастасия Заворотнюк с 13 сентября находится в реанимации. Якобы у нее четвертая стадия рака. Врачи ввели актрису в состояние искусственной комы. Утверждается, что ее частично парализовало, сообщает «Газета.ru».

Родственники или представители актрисы никак не комментируют информацию о ее состоянии, менеджер Заворотнюк заявлял, что она занимается оформлением документов для поездки в США.

Напомним, у Анастасии Заворотнюк трое детей. Двое из них родились в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. В 2008 года актриса вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В прошлом году у пары родилась дочь.

Заворотнюк не смогла забеременеть естественным путем и решила прибегнуть к ЭКО. Она признавалась, что врачи уговаривали ее не делать эту процедуру.