США рассматривают возможность военного ответа на атаку на Саудовскую Аравию

Вашингтон, 16 сентября. Администрация США рассматривает возможность военного ответа на атаку нефтяных объектов в Саудовской Аравии.

Как сообщает The Washington Post, в воскресенье президент США Дональд Трамп встречался с министром обороны страны Марком Эспером. Издание не приводит подробностей встречи, но пишет, что в Белом доме всерьез обсуждают возможность военного ответа на нападения на саудовские нефтяные объекты.

«Администрация (администрация США — прим. ФАН) серьезно обдумывала то, что ее представители характеризуют, как серьезный военный ответ, хотя некоторые в Пентагоне призывали к сдержанности», — пишет газета.

Ранее Трамп в своем Twitter указал, что США «находятся в полной боевой готовности» и ожидают лишь информации от Эр-Рияда о том, кто стоит за атакой на нефтяную инфраструктуру.

Напомним, 14 сентября стало известно о пожаре на одном из крупнейших нефтяных предприятий Саудовской Аравии. Сообщалось о выстрелах и взрывах на территории завода. Позже появилась информация о том, что ответственность за атаку взяли на себя представители йеменского мятежного движения хуситов. Как пишут «Известия», они запустили 10 дронов, поразивших саудовские нефтяные объекты. В результате добыча нефти в стране сократилась практически вдвое, а мировые цены на «черное золото» на открытии торгов в понедельник подскочили в среднем на 13%.