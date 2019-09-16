Представитель РПЦ усомнился в искренности Собчак

Москва, 16 сентября. Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов своим поведением после венчания заставили усомниться в искренности покаяния в грехах. Об этом заявил глава синодального отдела по взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Конечно, тот перфоманс, тот «свадебный танец», видео которого еще и массово разошлось в Интернете, мягко говоря, мало сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся в церкви», — написал Легойда в своем telegram-канале.

Он напомнил, что перед венчанием пара письменно засвидетельствовала раскаяние в своих прошлых недостойных делах. По его словам, священник, совершавший таинство, думал об искренних намерениях пары, однако произошедшие сразу после венчания события дают серьезный повод усомниться в их искренности.

«Кого люди пытаются обмануть? Церковь? Бога? А ведь обмануть можно только себя», — написал Легойда.

Он удивился желанию давать обеты Богу, зная, что запланировано не будешь их выполнять.

Напомним, свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова прошла 13 сентября. Молодожены приехали в ЗАГС на черном катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас». На венчание в Храм Вознесения Господня у Никитских ворот они отправились на карете.

Свадебное торжество прошло в ресторане «Боско». На него были приглашены более 300 человек. Среди гостей был король российской эстрады Филипп Киркоров, который назвал свадьбу Собчак и Богомолова «главным событием года». Он исполнил песню «Снег».

На свадьбе Собчак исполнила эротический танец. Она появилась на сцене в окружении танцоров с головными уборами католических монахинь. Телеведущая была одета в корсет и чулки с красной подвязкой.

Бывший муж Собчак Максим Виторган отпраздновал свадьбу Собчак и Богомолова танцами под ритмичную музыку. Он опубликовал соответствующее видео на своей странице в Instagram.