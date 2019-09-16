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Джигарханян воссоединился с бывшей супругой

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Джигарханян воссоединился с бывшей супругой

Москва, 16 сентября. Российский актер Армен Джигарханян воссоединился с бывшей супругой Татьяной Власовой, которая была его второй женой.

Брак Джигарханяна и Власовой продлился 48 лет. Супруга актера с 1998 года жила в США, но недавно вернулась в Россию, чтобы быть рядом с бывшим мужем, которому в октябре исполнится 84 года.

«Рад, что моя Татьяна вернулась, будем стареть вместе! Думаю, что счастье, когда ты что-то преодолеваешь. Когда боль заканчивается — это самое высокое счастье. Без ошибок все равно бы не прожил. Ошибается каждый», — сказал Джигарханян.

Джигарханян воссоединился с бывшей супругой

По словам актера, несмотря на проблемы со здоровьем, он полон желания жить и творить.

«Мне интересно жить. Понимаю, что надо говорить осторожно, садиться медленно, вставать не очень быстро. Стараюсь не придумывать себе некую жизнь такая моя сегодняшняя потенция», — шутит артист.

Новость о воссоединении пары подтвердил и сын легендарного актера Степан Джигарханян.

«Мама решила вернуться в Россию и быть с отцом. Очень рад, что родители снова вместе. Вижу, что им действительно хорошо друг с другом», — сообщил он.

Как пишет «Газета.ру», 15 августа Армен Джигарханян перенес операцию на сердце, в ходе которой ему был установлен сложный кардиостимулятор последнего поколения.

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Источник: Dni.ru
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