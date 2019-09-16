Россияне смогут оплачивать покупки в Сети по QR-коду

Москва, 16 сентября. Система быстрых платежей стала доступна для россиян для оплаты товаров в интернете по QR-коду.

Первую покупку по QR-коду в Сети провели онлайн-магазин Wildberries и банк «Русский стандарт», сообщает РИА Новости. Для оплаты товаров через систему быстрых платежей (СБП) необходимо будет отсканировать отображающийся на сайте QR-код, после чего достаточно подтвердить платеж в приложении. Банк плательщика должен быть участником СБП. Деньги поступают на счет магазина в течение считанных минут.

Напомним, Центробанк РФ запустил систему быстрых платежей в начале текущего года. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона, а торговые сети приступили к тестированию оплаты покупок по QR-коду. Среди банков-участников системы пока нет Сбербанка, но он будет обязан присоединиться к СБП с октября.

«Система быстрых платежей проста и удобна, имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными банковскими транзакциями. Верим, что у нее хорошие перспективы среди наших покупателей», — заявил руководитель финансовой службы Wildberries Владимир Бакин.

Представители банковской сферы полагают, что СБП станет востребованной у большинства интернет-магазинов и приведет к развитию эквайринга и росту доли безналичных платежей в стране.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Банк России рассматривает возможность перечисления зарплаты россиянам по номеру телефону через систему быстрых платежей.