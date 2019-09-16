Самолет упал на жилые кварталы в Колумбии, есть жертвы

Попаян, 16 сентября. Легкий самолет упал на жилые кварталы города Попаян в Колумбии, сообщается о семи погибших.

Происшествие произошло днем в воскресенье в колумбийском городе Попаян в окрестностях аэропорта имени Гильермо Леона Валенсии. Легкий самолет, на борту которого находились девять человек, упал на жилые дома в городском районе Хунин.

По данным местных СМИ, семь пассажиров погибли, двое получили ранения и доставлены в больницу.

Городские власти и специалисты работают на месте аварии. По предварительным данным, причиной случившегося стала поломка самолета.

Emergencia en inmediaciones al aeropuerto de Popayán, luego de que una avioneta se estrellara en una zona residencial. Los organismos de socorro se dirigen al lugar del accidente. @Citytv @ELTIEMPO pic.twitter.com/oFg9ukUBeu — Víctor Castro Gómez (@vcastrogomez) September 15, 2019

Ранее «Газета.ру» сообщила о крушении грузового самолета в США — воздушное судно, перевозившее автомобильные детали, рухнуло на парковку. В результате погибли два человека, повреждено несколько автомобилей.