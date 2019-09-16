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Самолет упал на жилые кварталы в Колумбии, есть жертвы

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Самолет упал на жилые кварталы в Колумбии, есть жертвы

Попаян, 16 сентября. Легкий самолет упал на жилые кварталы города Попаян в Колумбии, сообщается о семи погибших.

Происшествие произошло днем в воскресенье в колумбийском городе Попаян в окрестностях аэропорта имени Гильермо Леона Валенсии. Легкий самолет, на борту которого находились девять человек, упал на жилые дома в городском районе Хунин.

По данным местных СМИ, семь пассажиров погибли, двое получили ранения и доставлены в больницу.

Городские власти и специалисты работают на месте аварии. По предварительным данным, причиной случившегося стала поломка самолета.

Ранее «Газета.ру» сообщила о крушении грузового самолета в США — воздушное судно, перевозившее автомобильные детали, рухнуло на парковку. В результате погибли два человека, повреждено несколько автомобилей.

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Источник: РИА Новости
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