Волкер назвал условие предоставления особого статуса Донбассу

Киев, 16 сентября. Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что предоставление Донбассу особого статуса возможно после выборов в регионе.

В ходе визита на Украину Волкер назвал условия реализации в Донбассе так называемой «формулы Штайнмайера», включающей механизм предоставления региону особого статуса.

«Реализация «формулы Штайнмайера» возможна лишь после того, как выборы состоятся», — заявил спецпредставитель Госдепа по Украине.

По его словам, партнеры Украины не будут убеждать Киев в необходимости скорешего проведения выборов в Донбассе из соображений «безопасности».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в местные органы власти в Донбассе, предусмотренные минскими соглашениями, возможно будет провести лишь после полного разведения сил по всей линии соприкосновения. Зеленский подчеркнул, что выборы должны пройти в соответствии с украинским законодательством.

Напомним, минские соглашения, регламентирующие процесс мирного урегулирования в Донбассе, предполагают прекращение огня, отвод вооружений, проведение амнистий, а также реализацию в стране конституционной реформы, направленной на предоставление особого статуса Донецкой и Луганской областям.

В 2015 году действующий на тот момент глава внешнеполитического ведомства ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил свой вариант механизма предоставления особого статуса Донбассу, получивший название «формула Штайнмайера». Она предполагает принятие на Украине закона об особом порядке местного самоуправления в регионах Донбасса на временной основе в день проведения там местных выборов и на постоянной основе — после обнародования ОБСЕ отчета об их результатах.

Ранее «Газета.ру» сообщила о подготовке встречи Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, в ходе которой планируется обсудить детали мирного урегулирования в Донбассе.