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Мировые цены на нефть резко выросли на фоне нападения на объекты Саудовской Аравии

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Мировые цены на нефть резко выросли на фоне нападения на объекты Саудовской Аравии

Москва, 16 сентября. Мировые цены на нефть на открытии бирж подскочили в среднем на 13% после сокращения добычи в Саудовской Аравии.

Максимальный рост цен на нефть на открытии торгов в понедельник доходил до 19%. Так, ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стоили 67,8 доллара за баррель и росли до 71,62 доллара против 60,15 на закрытии биржи.

Фьючерсы на нефть марки WTI достигли максимальной отметки в 63,47 доллара за баррель, рост составил 15,8% к предыдущему закрытию с ценой в 54,8 доллара.

Рост мировых цен на нефть отмечен после того, как Саудовская Аравия объявил о более чем двукратном сокращении объемов добычи — с 9,8 млн баррелей в сутки до 5,7 млн.

Напомним, в субботу нефтяные объекты Эр-Рияда были атакованы с воздуха беспилотными летательными аппаратами. Как пишет «Газета.ру», президент США Дональд Трамп заявил, что разрешит выделить нефть из стратегических резервов Соединенных Штатов, чтобы стабилизировать мировой рынок после инцидента с саудовской нефтедобычей.

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Источник: РИА Новости
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