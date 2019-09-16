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Россия

Глава Ростеха назвал дату начала серийного производства С-500

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Глава Ростеха назвал дату начала серийного производства С-500

Москва, 16 сентября. Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о начале серийного производства ЗРК С-500 во второй половине 2020 года.

Новейшие российские зенитно-ракетные комплексы С-500 начнут серийно производить в следующем году.

«Думаю, серийный выпуск будет через год», — сообщил Чемезов, отвечая на вопрос журналиста РБК.

Глава Ростеха подчеркнул, что в ближайшие годы Россия не будет экспортировать эти комплексы, поскольку первоочередная задача состоит в том, чтобы перевооружить подразделения российской армии. По его словам, на международном рынке остаются востребованными зенитные ракетные системы С-400.

Глава Ростеха назвал дату начала серийного производства С-500

Весной нынешнего года стало известно, что разработка С-500 вошла в завершающую стадию. Тогда же глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что поставки этой системы в войска начнутся в 2020 году.

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 разрабатывается с 2002 года концерном «Алмаз-Антей» в качестве основного средства борьбы с баллистическими ракетами. В его задачи входит также уничтожение гиперзвуковых ракет, самолетов и беспилотных аппаратов, низкоорбитальных спутников и иных целей.

С-500 будет интегрирован в единую систему с комплексами С-400, С-300 и С-350. Кроме того, планируется разработка корабельной версии зенитной ракетной системы.

Как пишет «Газета.ру», ранее Чемезов сообщил, что Россия будет приветствовать желание Турции стать партнером по проекту С-500. Напомним, поставки российских систем С-400 турецкой стороне начались летом текущего года.

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Источник: ТАСС
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