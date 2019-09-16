Врач-кардиолог рассказал о пользе дневного сна

Москва, 16 сентября. Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Крым Валерий Садовой объяснил, чем дневной сон полезен для организма человека.

По его словам, отдых в середине дня положительно сказывается на работе сердца. Дневной сон дает ощущение бодрости, приводит к снижению артериального давления.

«Если ему надо отдыхать, он попытается включить все механизмы, чтобы это произошло», — добавил врач.

Садовой отметил, что современный ритм жизни не всегда позволяет спать днем. Специалист настоятельно рекомендует как следует высыпаться ночью.

«Но, к сожалению, многие люди не могут позволить себе отдыхать днем. Восьмичасовой отдых — вот, что действительно доступно и рекомендовано», — заключил врач.

Ранее американские специалисты пришли к выводу, что сокращение количества потребляемых калорий в долгосрочной перспективе благотворно сказывается на здоровье человека и его интимной жизни. Об этом писала Deita.ru.