Путин встретится с Эрдоганом и Роухани на саммите по Сирии

Анкара, 16 сентября. Президент России Владимир Путин встретится с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Роухани на саммите по Сирии в Анкаре.

Ожидается, что Путин обсудит с Эрдоганом и Роухани актуальные вопросы международной повестки, а также двустороннее сотрудничество. Особое внимание планируется уделить ситуации, сложившейся на северо-востоке Сирии.

«Как известно, в этих районах, которые неподконтрольны центральному правительству, сохраняется известная напряженность и сохраняется достаточно большое присутствие террористов», — пояснил помощник президента России во внешней политике Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

В августе Путин и Эрдоган провели телефонную беседу. Главы России и Турции обменялись мнениями по вопросам урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике. Об этом писала Газета.ru.