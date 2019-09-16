Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин встретится с Эрдоганом и Роухани на саммите по Сирии

34
0 Оставить комментарий

Путин встретится с Эрдоганом и Роухани на саммите по Сирии

Анкара, 16 сентября. Президент России Владимир Путин встретится с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Роухани на саммите по Сирии в Анкаре.

Ожидается, что Путин обсудит с Эрдоганом и Роухани актуальные вопросы международной повестки, а также двустороннее сотрудничество. Особое внимание планируется уделить ситуации, сложившейся на северо-востоке Сирии.

«Как известно, в этих районах, которые неподконтрольны центральному правительству, сохраняется известная напряженность и сохраняется достаточно большое присутствие террористов», — пояснил помощник президента России во внешней политике Юрий Ушаков в беседе с журналистами. 

В августе Путин и Эрдоган провели телефонную беседу. Главы России и Турции обменялись мнениями по вопросам урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике. Об этом писала Газета.ru.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров