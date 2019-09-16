Семак оценил перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов

Санкт-Петербург, 16 сентября. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил перспективы клуба в предстоящих играх Лиги чемпионов.

По его словам, «Зенит» нельзя назвать фаворитом группы G, но и невозможно причислить клуб к аутсайдерам. Семак считает, что соотношение сил в группе находится на примерно одинаковом уровне. Он подчеркнул, что в каждом матче футболисты «Зенита» будут выходить на поле с нужным настроем.

Напомним, питерскому клубу предстоят матчи с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг». Первый матч «Зенит» проведет 17 сентября против «Лиона».

Федеральное агентство новостей сообщило со ссылкой на свои источники, что с нападающим Александром Кокориным будет заключен краткосрочный контракт до конца этого сезона с возможностью продления еще на 2 года. Уточняется, что опция продления не будет зависеть от количества времени, которое футболист проведет на поле.

Ранее стало известно, что нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу присматривали скауты английских клубов на матче сборной России с Шотландией. Вероятно, «Зенит» получит предложение по Дзюбе во время зимнего трансферного окна.