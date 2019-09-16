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В Красноярске при пожаре в жилом доме погибли восемь человек

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В Красноярске при пожаре в жилом доме погибли восемь человек

Красноярск, 16 сентября. Восемь человек, в том числе четыре ребенка, погибли при пожаре в жилом доме в Красноярске. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

Трагедия произошла в пятиэтажном здании, расположенном по улице Гусарова. Возгорание заметили поздним вечером 15 сентября. Пожарные прибыли спустя восемь минут, незамедлительно приступив к ликвидации пожара. Сотрудники МЧС обнаружили тела восьми погибших, в том числе четверых детей.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Газета.ru сообщала о пожаре в отеле «Токио Стар» в Одессе, в результате которого погибли девять человек. Предварительно установлено, что гостиница не проходила противопожарную проверку. В отношении собственника заведения Вадима Черного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также Deita.ru сообщала о пожаре на лесопилке в Хабаровском крае.

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