Подозреваемый в мошенничестве с криптовалютой хоккеист Мусатов не признал свою вину

Москва, 16 сентября. Российский хоккеист Игорь Мусатов был задержан в Москве. Его обвиняют в мошенничестве с криптовалютой. По словам его адвоката Александра Карабанова, хоккеист не признает вину.

«Мы считаем, что те отношения, которые возникли в результате обмена криптовалютой, исключительно являются гражданско-правовыми, и никакой уголовной ответственности по этой сделке быть не может», — заявил адвокат спортсмена.

Он подчеркнул, что следователь будет ходатайствовать о заключении хоккеиста под стражу, сообщает телеканал «360».

По версии следствия, спортсмен договорился с бизнесменом о продаже 103 биткоинов за 800 тысяч долларов. По курсу февраля 2018 года сумма составляла 45 млн рублей. Сделка проходила в офисе в Печатниках. Вместо хоккеиста на нее пришел его помощник, а когда бизнесмен передал ему деньги, тот сбежал через потайной выход. Предприниматель позвонил хоккеисту, он пообещал приехать и разобраться в ситуации, однако позже дозвониться до него не удалось. После этого потерпевший обратился в полицию.

Отметим, Мусатов находился в федеральном розыске, поскольку ему предъявили заочное обвинение.

Хоккеист выступал за московский «Спартак», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Локомотив», «Авангард» и другие клубы. В сезоне 2016/2017 он играл за словацкий клуб «Слован».

Напомним, в мае 2018 года московский суд впервые признал криптовалюту имуществом.