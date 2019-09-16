СМИ объяснили, почему США обвинили Иран в атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Вашингтон, 16 сентября. Соединенные Штаты считают Иран виновным в атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии из-за «масштабов и точности» ударов. Такого мнения придерживается Reuters.

Накануне атаке беспилотных летательных аппаратов подверглись нефтяные объекты, принадлежащие компании Saudi Aramco. В результате добыча нефти в королевстве сократилась почти вдвое. В Эр-Рияде пообещали в максимально сжатые сроки выйти на привычные объемы добычи. Уже к вечеру 16 сентября саудиты намерены восстановить добычу на треть.

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео возложил ответственность за инцидент на Тегеран.

«Несмотря на все призывы к деэскалации, Иран в данный момент начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии», — сказал американский дипломат.

Он не привел каких-либо доказательств или доводов, которые могли бы подтвердить вину Ирана. По мнению Reuters, уверенность Помпео объясняется «масштабом и точностью атак». Якобы йеменские повстанцы-хуситы не способны нанести подобный удар. В то же время, власти Ирана назвали слова Госсекретаря США ложью.

Ранее в сенате США предложили атаковать нефтяные объекты в Иране. Соответствующий пост опубликовал на своей странице Twitter сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм. Он считает, что подобный шаг станет «мощным ударом по иранскому режиму», передает газета «Известия».

Ситуацию с атакой на нефтяные объекты в Саудовской Аравии прокомментировали в Международном энергетическом агентстве. В организации пообещали внимательно следить за развитием событий.