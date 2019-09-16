Трамп разрешил выделить нефть из резерва США для поддержания рынка

Вашингтон, 16 сентября. Американский президент Дональд Трамп поручил выделить в случае необходимости нефть из стратегического резерва США, чтобы стабилизировать рынок после атаки на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

«В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва в количестве, которое будет определено позже — достаточном для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

14 сентября после атаки беспилотных летательных аппаратов на двух нефтеперерабатывающих заводах произошел пожар, сообщает RT.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет Саудовская Аравия вместе с арабской коалицией.

Тем не менее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за атакой якобы стоит Иран. Он подчеркнул, что «нет никаких данных» о том, что они были осуществлены из Йемена, сообщают «Известия».

«Тегеран отвечает почти за сто нападений на Саудовскую Аравию», — заявил Помпео.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака не нефтяные объекты Эр-Рияда является «тревожным событием». Он подчеркнул, что это не способствует стабилизации рынка нефтепродуктов. Песков отметил, что Саудовская Аравия не обращалась за помощью к РФ